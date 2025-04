Bullismo a scuola indagati quattro minori | la vittima costretta a cambiare istituto

Un ragazzo studioso e riservato, preso di mira per la sua fede e il suo carattere tranquillo, è stato costretto ad abbandonare la scuola a causa del Bullismo subite da parte di quattro coetanei. Calci, insulti, bestemmie, sputi e atti persecutori sistematici, anche in aula, hanno segnato i mesi trascorsi nell'istituto superiore di Manduria.

