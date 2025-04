Ricci CFO Inter | Mondiale per club? In USA siamo primi tra gli italiani ora vogliamo…

Ricci (CFO Inter) ha svelato preziose novità sul Mondiale per club, ecco le dichiarazioni del nerazzurro e gli obiettivi della società, i dettagli In piazza Duomo in occasione della presentazione del trofeo del Mondiale per club (che oltre i meneghini vedrà la Juventus protagonista), Giorgio Ricci, vale a dire il CFO dell’Inter, ha parlato della società nerazzurra a 360 gradi. Un estratto:Ricci SUL Mondiale PER club – «Abbiamo portato subito il trofeo in piazza duomo ieri, è una bellissima opportunità. Possiamo condividere qualche numero magari meno noto, che riguarda aspetti che sono fuori dal campo. La cosa Interessante è che l’Inter è il secondo club a livello Mondiale per trend in crescita nella fanbase dal 2020. Continua a crescere. Se pensiamo al mercato americano, parliamo di 25 milioni di appassionati Inter: la quinta fanbase dei 32 club partecipanti, il primo club italiano. Internews24.com - Ricci (CFO Inter): «Mondiale per club? In USA siamo primi tra gli italiani, ora vogliamo…» Leggi su Internews24.com di Redazione(CFO) ha svelato preziose novità sulper, ecco le dichiarazioni del nerazzurro e gli obiettivi della società, i dettagli In piazza Duomo in occasione della presentazione del trofeo delper(che oltre i meneghini vedrà la Juventus protagonista), Giorgio, vale a dire il CFO dell’, ha parlato della società nerazzurra a 360 gradi. Un estratto:SULPER– «Abbiamo portato subito il trofeo in piazza duomo ieri, è una bellissima opportunità. Poscondividere qualche numero magari meno noto, che riguarda aspetti che sono fuori dal campo. La cosaessante è che l’è il secondoa livelloper trend in crescita nella fanbase dal 2020. Continua a crescere. Se penal mercato americano, parliamo di 25 milioni di appassionati: la quinta fanbase dei 32partecipanti, il primoitaliano.

