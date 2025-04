Concorso solo per uomini al Policlinico di Messina | il bando viene rettificato dopo le proteste

bando pubblico emanato dal Policlinico Universitario di Messina per una borsa di studio nel campo della prevenzione oncologica ha suscitato un’ondata di critiche a livello nazionale per aver inserito, tra i requisiti di accesso, l’appartenenza al genere maschile. La borsa, finanziata con fondi europei Next Generation EU, era finalizzata a un progetto di ricerca . Concorso solo per uomini al Policlinico di Messina: il bando viene rettificato dopo le proteste Scuolalink. Scuolalink.it - Concorso solo per uomini al Policlinico di Messina: il bando viene rettificato dopo le proteste Leggi su Scuolalink.it Unpubblico emanato dalUniversitario diper una borsa di studio nel campo della prevenzione oncologica ha suscitato un’ondata di critiche a livello nazionale per aver inserito, tra i requisiti di accesso, l’appartenenza al genere maschile. La borsa, finanziata con fondi europei Next Generation EU, era finalizzata a un progetto di ricerca .peraldi: illeScuolalink.

