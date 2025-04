Scommesse illegali indagati calciatori di Serie A Cos’è la procedura senza uno zero

Scommesse potrebbe sconvolgere un'altra volta la Serie A. La Procura di Milano ha avviato un'indagine su alcuni calciatori del campionato italiano che avrebbero scommesso su siti illegali. Non avrebbero giocato d'azzardo su eventi sportivi, ma rischiano di essere penalizzati dalla giustizia sportivaL'articolo Scommesse illegali, indagati calciatori di Serie A. Cos’è la “procedura senza uno zero” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Scommesse illegali, indagati calciatori di Serie A. Cos’è la “procedura senza uno zero” Leggi su Ildifforme.it Il casopotrebbe sconvolgere un'altra volta laA. La Procura di Milano ha avviato un'indagine su alcunidel campionato italiano che avrebbero scommesso su siti. Non avrebbero giocato d'azzardo su eventi sportivi, ma rischiano di essere penalizzati dalla giustizia sportivaL'articolodiA.la “uno” proviene da Il Difforme.

