Operaio schiacciato da porta blindata Filca Cisl | Troppi morti sul lavoro subito un tavolo permanente

morti sul lavoro hanno raggiunto cifre drammatiche e la Sicilia si conferma maglia nera con una delle più alte incidenze di infortuni e decessi e la morte del povero Operaio Pietro Zito, il trentacinquenne schiacciato da una porta blindata, è solo l’ennesima vittima di un’escalation. Palermotoday.it - Operaio schiacciato da porta blindata, Filca Cisl: "Troppi morti sul lavoro, subito un tavolo permanente" Leggi su Palermotoday.it "I dati deisulhanno raggiunto cifre drammatiche e la Sicilia si conferma maglia nera con una delle più alte incidenze di infortuni e decessi e la morte del poveroPietro Zito, il trentacinquenneda una, è solo l’ennesima vittima di un’escalation.

Potrebbe interessarti anche:

Incidenti lavoro - operaio 44enne muore schiacciato da macchinario

Un operaio di 44 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto stamani poco prima delle 7. L’incidente è avvenuto a Ono San Pietro, in Provincia di Brescia, in via Ronchi 26c, nella ...

Pietro Zito - l'operaio è morto a Cinisi (Palermo) schiacciato da una porta blindata : aveva 35 anni

Pietro Zito, un operaio di 35 anni, di Cinisi (Palermo), è morto schiacciato da una porta blindata. L'uomo, originario di Montelepre, nel Palermitano, è deceduto all'ospedale di...

San Nazzaro - schiacciato dal muletto : ferito un operaio

Soccorsi in azione nel pomeriggio del 1 aprile a San Nazzaro di Monticelli. Per cause al vaglio dei carabinieri un operaio italiano di 50 anni è rimasto schiacciato dal muletto mentre manovrava ...

Operaio schiacciato da una porta blindata, Panormedil Cpt: "Basta morti sul lavoro". Operaio schiacciato dalla porta blindata che trasportava. Muore a 35anni dopo ferite gravissime. Ennesima tragedia sul lavoro, nel trapanese morto operaio schiacciato da porta blindata. Operaio di 35 anni morto schiacciato da una porta blindata nel Trapanese: la stava trasportando per una…. Pietro Zito, l'operaio è morto a Cinisi (Palermo) schiacciato da una porta blindata: aveva 35 anni. Incidenti sul lavoro, operaio muore schiacciato da una porta blindata. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive ilfattoquotidiano.it:) Operaio di 35 anni morto schiacciato da una porta blindata nel Trapanese: la stava trasportando per una consegna - L'incidente è avvenuto giovedì: nonostante gli sforzi medici, il 35enne Pietro Zito è deceduto all'ospedale Villa Sofia di Palermo ...

(Come riferisce msn.com:) Pietro Zito, l'operaio è morto a Cinisi (Palermo) schiacciato da una porta blindata: aveva 35 anni - Pietro Zito, un operaio di 35 anni, di Cinisi (Palermo), è morto schiacciato da una porta blindata. L'uomo, originario di Montelepre, ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Palermo, schiacciato da una porta blindata: muore operaio 35enne - Un operaio di 35 anni residente a Cinici, Pietro Zito, è morto ieri sera all'ospedale Villa Sofia di Palermo dopo essere rimasto schiacciato da una porta ...