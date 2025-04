Agricoltura 4 0 droni per i trattamenti fitosanitari | sperimentazione nel predappiese

Meno deriva, più sicurezza per gli operatori e l'ottimizzazione dei tempi di intervento. L'utilizzo dei droni per i trattamenti fitosanitari ha dato risultati incoraggianti e a seguito di nuova richiesta avanzata proprio dal Settore fitosanitario regionale, il Ministero della Salute ha rinnovato.

