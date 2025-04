Tuttosport critica Conte | come mai la mentalità non è una delle doti principali del Napoli?

Napoli di Conte si appresta ad affrontare Empoli e Monza in 6 giorni. Sei giorni in cui per la squadra sarà necessario portare a casa bottino pieno e quindi 6 punti. Tuttosport oggi fornisce un'analisi critica della squadra dell'ex Juve, ponendo in essere il dubbio sulla mentalità che il tecnico avrebbe dovuto trasferire alla squadra e che – all'avviso del quotidiano – non è ancora riscontrabile.Dov'è la mentalità delle squadre di Conte? (Tuttosport)Di seguito un breve estratto dell'analisi del quotidiano:"Ma la mentalità? Perché in una squadra allenata da Conte non è una delle doti principali? Gli azzurri hanno perso 10 punti da una situazione di vantaggio e hanno subito 13 gol nei secondi tempi, dato che è costato finora 9 punti. Il Napoli resta a tre punti di distanza dall'Inter capolista con altre 7 partite da disputare: in Serie A un distacco simile, quando manca così poco al termine del torneo, si era verificato solo due volte negli ultimi 20 anni ed in entrambi gli episodi aveva vinto la squadra che si trovava al primo posto.

