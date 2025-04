Romei sull' Irpinia e il ruolo dell' UDC nel rilancio del territorio | La politica fa melina incapace di verticalizzare

territorio devono essere il frutto di una conoscenza profonda del contesto locale. In Irpinia, assistiamo da anni a un progressivo declino, senza che la politica riesca ad invertire questa rotta. L'Irpinia. Avellinotoday.it - Romei sull'Irpinia e il ruolo dell'UDC nel rilancio del territorio: "La politica fa melina, incapace di verticalizzare" Leggi su Avellinotoday.it Nel tempo che viviamo, le valutazioni politiche e le soluzioni per il futuro del nostrodevono essere il frutto di una conoscenza profonda del contesto locale. In, assistiamo da anni a un progressivo declino, senza che lariesca ad invertire questa rotta. L'

Potrebbe interessarti anche:

Patto Generazionale per l'Irpinia presenta due proposte per il futuro del territorio

Sabato 12 aprile, alle ore 11:00, presso la sede provinciale del Partito Democratico in via Tagliamento ad Avellino, il comitato Patto Generazionale per l’Irpinia presenterà due proposte concrete ...

Il Ministero degli Esteri al fianco dell’Irpinia per lo sviluppo del territorio

Tempo di lettura: 2 minuti Si chiama “Radici” (Ritorno alle Antiche Dimore Irpine tra Conservazione e Innovazione) il progetto pilota ...

Il Ministero degli Esteri al fianco dell’Irpinia per lo sviluppo del territorio

Si chiama “Radici” (Ritorno alle Antiche Dimore Irpine tra Conservazione e Innovazione) il progetto pilota della Provincia di Avellino che è uno dei cinque a livello nazionale sostenuto dal ...

Romei sull'Irpinia e il ruolo dell'UDC nel rilancio del territorio: "La politica fa melina, incapace di verticalizzare". Gennaro Romei candidato sindaco di Avellino per l’Udc. Amministrative Avellino: l’Udc candida a sindaco Gennaro Romei. L’Avv. e Prof. avellinese Gennaro Romei scelto da Cesa per la guida della Consulta Nazionale della Cultura dell’UdC.. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano irpinianews.it ha riportato che:) Verso le Regionali, Romei (UDC): “Alle promesse preferiamo serietà e competenza” - "Alla tattica delle promesse continuiamo a preferire la strategia della serietà e della competenza". Così Gennaro Romei, Segretario Provinciale UDC.