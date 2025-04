Colpo nel cantiere nautico | rubate quattro imbarcazioni per circa 250mila euro

Colpo da circa 250mila euro, quello che s’è consumato nella notte fra 10 e 11 aprile ai danni del cantiere nautico Salento Marine di Cutrofiano, uno dei più noti del Salento. Ben tre imbarcazioni da diporto e un gommone – la barca più grossa, di 6 metri e 50, le altre fra i 5. Lecceprima.it - Colpo nel cantiere nautico: rubate quattro imbarcazioni per circa 250mila euro Leggi su Lecceprima.it CUTROFIANO – Unda, quello che s’è consumato nella notte fra 10 e 11 aprile ai danni delSalento Marine di Cutrofiano, uno dei più noti del Salento. Ben treda diporto e un gommone – la barca più grossa, di 6 metri e 50, le altre fra i 5.

Potrebbe interessarti anche:

Colpito da un pannello di ferro - operaio di 26 anni muore sul colpo in un cantiere a Sottomarina

Nuovo incidente sul lavoro in Italia: un operaio di 26 anni è deceduto dopo essere stato colpito da un pennello di ferro nel cantiere per la costruzione di un condominio a Sottomarina (Venezia). ...

Riempiono le taniche con il gasolio dei mezzi di un cantiere : i carabinieri sventano il colpo

Nei giorni scorsi una pattuglia della radiomobile dei carabinieri ha notato lungo la provinciale per Mezzani, in una zona disabitata antistante un capannone interessato da un cantiere edile, ...

Pedemontana - dentro il cantiere. Sindaci in campo oltre i partiti : "Una ferita - colpo da attutire"

"Che non sia un’altra Salerno-Reggio Calabria. Faremo di tutto perché Pedemontana non ne ricalchi la storia". Il maxi cantiere della tratta C è partito in sordina da tre settimane. "Ci hanno detto ...

Colpo nel cantiere nautico: rubate quattro imbarcazioni per circa 250mila euro. Salento, rubate tre imbarcazioni da un cantiere nautico. Furto nella notte in un cantiere nautico: rubate tre imbarcazioni da oltre 250mila euro. Poggiardo, colpo nella notte: rubate quattro imbarcazioni da un cantere nautico. Controlli antidroga nel nord Salento: due arresti. RAID DELLA POLIZIA LOCALE NEI PARCHEGGI SOTTERRANEI DI PARCO LEONARDO: RECUPERATI DUE FURGONI RUBATI. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano leccesette.it ha riportato che:) Poggiardo, colpo nella notte: rubate quattro imbarcazioni da un cantere nautico - I malviventi si sono introdotti nella struttura portando via i natanti provvisti di motore e posizionati su carrelli per il trasporto. Furto da oltre 250.000 euro.

(Dalle pagine di leccesette.it si apprende che:) Poggiardo, colpo nella notte: rubate tre imbarcazioni da un cantere nautico - I malviventi si sono introdotti nella struttura portando via i natanti provvisti di motore e posizionati su carrelli per il trasporto. Furto da oltre 250.000 euro.

(Come si legge su corrieresalentino.it:) Furto nella notte in un cantiere nautico: rubate tre imbarcazioni da oltre 250mila euro - POGGIARDO (Lecce) – Colpo grosso in un cantiere nautico di Poggiardo, dove nella notte tra il 10 e l'11 aprile alcuni ladri sono riusciti a rubare tre ...