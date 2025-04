Ucraina Kellogg propone di dividere il Paese come Berlino dopo la guerra Poi smentisce

Ucraina, Keith Kellogg parla della possibilità della divisione del Paese come accordo di pace con le truppe dei Volenterosi a fare da “forza di rassicurazione” nell’Ovest. Su X la smentita: “Mi riferivo a zone di responsabilità per gli alleati”L'articolo Ucraina, Kellogg propone di dividere il Paese come Berlino dopo la guerra. Poi smentisce proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Ucraina, Kellogg propone di dividere il Paese come Berlino dopo la guerra. Poi smentisce Leggi su Ildifforme.it In un’intervista al Times, il generale americano, inviato speciale per i negoziati di pace tra Russia e, Keithparla della possibilità della divisione delaccordo di pace con le truppe dei Volenterosi a fare da “forza di rassicurazione” nell’Ovest. Su X la smentita: “Mi riferivo a zone di responsabilità per gli alleati”L'articolodiilla. Poiproviene da Il Difforme.

