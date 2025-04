Abi a marzo fermi prestiti a famiglie e imprese | prima volta dal 2023

prestiti: a marzo 2025, i prestiti a imprese e famiglie, per la prima volta da marzo 2023, non registrano un tasso di variazione negativo rimanendo invariati rispetto a un anno prima (-0,6% nel mese precedente); a febbraio 2025 i prestiti alle imprese erano diminuiti del 2,1% mentre quelli alle famiglie erano cresciuti dello 0,7%. È quanto si legge nel rapporto mensile dell'Abi.Ancora in calo tasso medio su mutuiA marzo il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è sceso al 3,14% dal 3,18% del mese precedente (4,42% a dicembre 2023). Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 3,84% dal 3,99% del mese precedente e dal 5,45% di dicembre 2023. Il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è sceso al 4,22% dal 4,28% del mese precedenteCon incertezza mercati giù tassi a breve, crescono a lungo termineDa ottobre 2023, i tassi di mercato sono progressivamente diminuiti a seguito dei tagli della BCE.

