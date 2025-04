Segreti di famiglia anticipazioni dal 14 al 18 aprile | Pinar viene trovata morta Ugur arrestato

viene reso disponibile un nuovo episodio della soap turca Segreti di famiglia. Cosa vedremo nelle puntate in onda dal 14 al 18 aprile 2025? Scopriamolo insieme.Segreti di famiglia, trame al 18 aprile: Pinar viene trovata mortaDopo aver finalmente fatto luce sulle cause della morte di Engin, la dizi turca continua a regalarci nuovi e avvincenti colpi di scena. Nel corso delle puntate che verranno rese disponibili nella settimana dal 14 al 18 aprile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, vedremo Cinar, Parla, Tugce, Merve e Serdar finire in custodia cautelare per ordine di Pars.Nel frattempo le indagini portano a una nuova, sconcertante scoperta: il corpo carbonizzato rinvenuto nel bagagliaio di un auto appartiene a Pinar Senturk.

