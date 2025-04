Voghera droga a chili nascosta in cucina | arrestato 62enne

Voghera (Pavia), 12 aprile 2025 - L'auto è stata fermata dai carabinieri perché sfrecciava ad alta velocità in strada Valle a Voghera. E il passeggero è finito in carcere per droga. P.C., 62enne vogherese, è stato arrestato dai militari del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Voghera per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La vettura è stata intercettata nella notte tra venerdì e oggi, sabato 12 aprile, e sottoposta a controllo. "Il passeggero - riferisce la nota stampa dei carabinieri - fin da subito, ha mostrato un atteggiamento sospetto, motivo per cui i carabinieri hanno immediatamente proceduto a perquisire lui e la macchina". Ed è stato trovato in possesso di un paio di dosi di cocaina e una somma di 1.700 euro in contanti che non è stato in grado di giustificare in modo plausibile, facendo scattare il sospetto che si trattasse di soldi guadagnati con l'illecita attività di spaccio.

