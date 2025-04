Scuole paritarie a rischio chiusura | in gioco il futuro di 770 000 studenti

Scuole paritarie, riconosciute dallo Stato ma non completamente sostenute economicamente, rischiano la chiusura in massa: ne restano attive circa 11.000, concentrate soprattutto nel Nord del Paese, ma con prospettive sempre più incerte. . Scuole paritarie a rischio chiusura: in gioco il futuro di 770.000 studenti Scuolalink. Scuolalink.it - Scuole paritarie a rischio chiusura: in gioco il futuro di 770.000 studenti Leggi su Scuolalink.it A venticinque anni dall’introduzione della legge sulla parità scolastica, l’Italia si trova di fronte a una crisi profonda del sistema educativo pluralista. Le, riconosciute dallo Stato ma non completamente sostenute economicamente, rischiano lain massa: ne restano attive circa 11.000, concentrate soprattutto nel Nord del Paese, ma con prospettive sempre più incerte. .: inildi 770.000Scuolalink.

Scuola paritaria in crisi, perché l’Italia rischia di perdere 11.000 istituti (e 770.000 studenti). Suor Alfieri: "Libertà di scelta educativa a rischio". INTERVISTA. Scuola, 47 diplomifici sospesi: prof senza titoli e materie cancellate. Libertà di scelta educativa a rischio: le proposte delle associazioni delle scuole paritarie. Le scuole paritarie a rischio sopravvivenza, il cardinale Zuppi (Cei) chiede aiuti economici statali: "forniamo un buon servizio al Paese e aiutiamo i poveri". Sicilia | Dopo l’indagine sui ‘diplomifici’, 20 scuole paritarie a rischio di chiusura. Bonus da 1.500 euro per ogni iscritto alle scuole private. Proteste e dubbi di costituzionalità. Ne parlano su altre fonti

