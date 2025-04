Allenatore Milan Pedullà | Sarri un candidato Sta aspettando

Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato del nuovo Allenatore del Milan e in particolare il punto su Maurizio Sarri Pianetamilan.it - Allenatore Milan, Pedullà: “Sarri un candidato. Sta aspettando” Leggi su Pianetamilan.it Alfredo, esperto di calciomercato, ha parlato del nuovodele in particolare il punto su Maurizio

Allenatore Milan, Pedullà: “Sarri un candidato. Sta aspettando”. Il retroscena: Sarri e quel clamoroso no al Milan di venerdì scorso. ESCLUSIVA SI Pedullà: “Il retroscena su Maurizio Sarri e il Milan”. Il Milan aveva deciso di offrire la panchina a Sarri con lo stesso contratto di Fonseca (Pedullà). Pedullà: "Venerdì scorso il Milan aveva contattato Sarri offrendogli lo stesso tipo di contratto di.... Il clamoroso no di Maurizio Sarri per una panchina di Serie A: il retroscena. Ne parlano su altre fonti

