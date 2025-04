Ciclista travolto e ucciso da un’auto tra Torremaggiore e San Severo

Ciclista è stato travolto e ucciso da un’automobile sulla Strada provinciale 30, tra Torremaggiore e San Severo. È accaduto questa mattina, nelle vicinanze dell’oleificio ‘Nonno Vittorio’.È intervenuto il 118 ed è arrivato anche l’elisoccorso, ma per il Ciclista non c’è stato niente da. Foggiatoday.it - Ciclista travolto e ucciso da un’auto tra Torremaggiore e San Severo Leggi su Foggiatoday.it Unè statodamobile sulla Strada provinciale 30, trae San. È accaduto questa mattina, nelle vicinanze dell’oleificio ‘Nonno Vittorio’.È intervenuto il 118 ed è arrivato anche l’elisoccorso, ma per ilnon c’è stato niente da.

Potrebbe interessarti anche:

Napoli - morto ciclista 46enne travolto da un’ambulanza in servizio : è la sesta vittima da inizio anno

Dopo 4 giorni di agonia, non ce l’ha fatta il ciclista di 46 anni – M.L. le sue iniziali – investito da un’ambulanza adibita al servizio dialisi in via Nuova Marina, a Napoli, lo scorso 8 marzo. ...

Incidente all'alba - ciclista travolto e ucciso in via Emilia

Tragedia questa mattina poco dopo le 7:00 a Castelfranco Emilia, un uomo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è stato investito mentre era a bordo della sua bicicletta da un ...

Ciclista travolto alla rotatoria del ponte Flaiano : ferito e portato in ospedale

Stava percorrendo in bici la rotatoria del ponte Flaiano verso valle Roveto e dunque senza utilizzare la pista ciclabile presente nel tratto stradale, quando è stato travolto da un'auto ...

Ciclista travolto e ucciso da un’auto tra Torremaggiore e San Severo. Tragedia sulla SP30: ciclista travolto e ucciso da un’auto, la vittima è un cinquantenne di origini rumene. Tragedia sulla provinciale tra Torremaggiore e San Severo, ciclista travolto e ucciso da un’auto. Ciclista travolto e ucciso da un'auto pirata. Ciclista travolto e ucciso da un'auto pirata a Corato, arrestato un 25enne dai carabinieri. Tragedia ad Eboli: ciclista travolto ed ucciso da auto pirata, indagano i Carabinieri - Salernonotizie.it. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive immediato.net:) Tragedia sulla provinciale tra Torremaggiore e San Severo, ciclista travolto e ucciso da un’auto - Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla Strada provinciale 30, nel tratto compreso tra Torremaggiore e San Severo, ...

(Secondo quanto riportato da leggo.it:) Ciclista travolto e ucciso da un'auto pirata - Incidente mortale ad Eboli, Salerno. Uno straniero, 60enne ucraino, è stato travolto da un'auto pirata a Campolongo nei pressi della litoranea. L'uomo è morto subito ...

(In base alle informazioni di rainews.it:) Ciclista ucciso da un'auto pirata sulla provinciale 231, ai domiciliari un 25enne - Vitantonio Piccarreta è accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Identificato grazie alle testimonianze di altri automobilisti che si sono fermati a soccorrere Giuseppe Nicassi ...