Scappa senza pagare il conto di 100 euro in un ristorante gestito da disabili | la denuncia del sindaco influencer di Corbetta

Corbetta, non lontano da Milano, un uomo ha deciso di pranzare a sbafo in un ristorante che più che un locale è un piccolo miracolo di umanità: il Din Don Dan, nato per offrire lavoro a ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Ha mangiato, bevuto e persino chiesto la doggy bag (per portare via il cibo avanzato). Poi, quando è arrivato il momento di saldare il conto da circa 100 euro, con una scusa da quattro soldi – “esco a telefonare a un amico” – è sparito, lasciando sul tavolo una borsa firmata, probabilmente vuota come le sue intenzioni. A raccontare l’episodio non è stata la stampa, ma direttamente il sindaco, Marco Ballarini, che tu TikTok ha quasi un milione di follower: “Caro amico che sei venuto al ristorante Din Don Dan – dice il sindaco nel video al cliente disonesto – hai mangiato bene, tanto e hai bevuto. Ilgiorno.it - Scappa senza pagare il conto di 100 euro in un ristorante gestito da disabili: la denuncia del sindaco influencer di Corbetta Leggi su Ilgiorno.it Milano – A, non lontano da Milano, un uomo ha deciso di pranzare a sbafo in unche più che un locale è un piccolo miracolo di umanità: il Din Don Dan, nato per offrire lavoro a ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Ha mangiato, bevuto e persino chiesto la doggy bag (per portare via il cibo avanzato). Poi, quando è arrivato il momento di saldare ilda circa 100, con una scusa da quattro soldi – “esco a telefonare a un amico” – è sparito, lasciando sul tavolo una borsa firmata, probabilmente vuota come le sue intenzioni. A raccontare l’episodio non è stata la stampa, ma direttamente il, Marco Ballarini, che tu TikTok ha quasi un milione di follower: “Caro amico che sei venuto alDin Don Dan – dice ilnel video al cliente disonesto – hai mangiato bene, tanto e hai bevuto.

Potrebbe interessarti anche:

Scappa senza pagare il conto di 100 euro in un ristorante gestito da disabili : la denuncia del sindaco influencer di Corbetta

Milano – A Corbetta, non lontano da Milano, un uomo ha deciso di pranzare a sbafo in un ristorante che più che un locale è un piccolo miracolo di umanità: il Din Don Dan, nato per offrire lavoro a ...

Ladri in un ristorante in Galleria Umberto - rubati 2.500 euro. Il proprietario : “Vi assumo se vi costituite”

Il furto è andato in scena questa notte all'interno della galleria monumentale nel cuore di Napoli. Il proprietario si è rivolto al deputato Francesco Emilio Borrelli per rivolgere un appello ai ...

Pontedera - aveva rapinato un ristorante : rintracciato e arrestato in centro

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, nella serata di sabato 18 gennaio, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio ad 'alto impatto' per la prevenzione e la ...

Scappa senza pagare il conto di 100 euro in un ristorante gestito da disabili: la denuncia del sindaco influencer di Corbetta. Val Gardena, soggiorna in hotel di lusso e scappa senza pagare il conto da 19mila euro: denunciato. Va in un ristorante gestito da giovani con disabilità e scappa senza pagare il conto di 100 euro: rintracciato. Corbetta, pranza in un ristorante gestito da giovani disabili e scappa senza pagare il conto di 100 euro. Scappa senza pagare il conto da 19mila euro in un albergo di lusso. Scappa dall'hotel di lusso senza pagare il conto da 19mila euro: rintracciato (e denunciato), si scopre molto di più. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce ilgiorno.it:) Scappa senza pagare il conto di 100 euro in un ristorante gestito da disabili: la denuncia del sindaco influencer di Corbetta - Un cliente ha mangiato al locale Din Don Dan, poi è fuggito usando una scusa. Marco Ballarini lo ha denunciato su TikTok: “I carabinieri ti hanno rintracciato, ti aspettiamo per saldare il conto” ...

(Secondo quanto riportato da blitzquotidiano.it:) Scappa da hotel di lusso senza pagare il conto da 19mila euro, preso truffatore seriale - Scrocca un soggiorno da 19mila euro in un hotel di lusso in Alto Adige, poi fugge senza pagare il conto. Denunciato.

(Come si legge su msn.com:) Alto Adige, scappa da hotel di lusso senza pagare e lascia conto da 19mila euro: denunciato truffatore seriale - L’uomo, originario della provincia di Livorno, aveva soggiornato nella struttura agli inizi di marzo insieme ad altri due adulti e un minorenne ...