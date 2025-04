Milano aggredita dall’ex a colpi di cacciavite | grave donna di 43 anni

Milano – L'aggressione davanti all'entrata della Conad di Corvetto, tra corso Lodi e via Polesine. Una decina di fendenti sferrati con un cacciavite, anche poco sopra l'occhio sinistro. Il sangue, le urla e l'intervento della polizia locale. La vittima del raid è una donna italiana di 43 anni, che è stata trasportata dai sanitari di Areu in gravi condizioni al Policlinico: è sempre rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso. A ferirla è stato l'ex convivente tunisino di 54 anni, che è stato subito bloccato da una pattuglia della polizia locale: l'uomo è stato accompagnato all'ufficio arresti e fermi di via Custodi per valutare quali provvedimenti giudiziari adottare nei suoi confronti, d'intesa con il pm di turno. Al supermercato Stando alle prime informazioni, il blitz a mano armata è avvenuto poco dopo le 10 di oggi sabato 12 aprile all'ingresso del punto vendita Conad che si trova in una sorta di galleria interna tra i palazzi vicino a piazzale Corvetto: la donna, che era in compagnia di un'amica, è stata aggredita all'improvviso dall'ex, che verosimilmente l'aveva seguita; i colpi col cacciavite l'hanno ferita in varie parti del corpo, anche in piena faccia, aprendo uno squarcio che ha provocato alla quarantatreenne una copiosa perdita di sangue. Ilgiorno.it - Milano, aggredita dall’ex a colpi di cacciavite: grave donna di 43 anni Leggi su Ilgiorno.it – L'aggressione davanti all'entrata della Conad di Corvetto, tra corso Lodi e via Polesine. Una decina di fendenti sferrati con un, anche poco sopra l'occhio sinistro. Il sangue, le urla e l'intervento della polizia locale. La vittima del raid è unaitaliana di 43, che è stata trasportata dai sanitari di Areu in gravi condizioni al Policlinico: è sempre rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso. A ferirla è stato l'ex convivente tunisino di 54, che è stato subito bloccato da una pattuglia della polizia locale: l'uomo è stato accompagnato all'ufficio arresti e fermi di via Custodi per valutare quali provvedimenti giudiziari adottare nei suoi confronti, d'intesa con il pm di turno. Al supermercato Stando alle prime informazioni, il blitz a mano armata è avvenuto poco dopo le 10 di oggi sabato 12 aprile all'ingresso del punto vendita Conad che si trova in una sorta di galleria interna tra i palazzi vicino a piazzale Corvetto: la, che era in compagnia di un'amica, è stataall'improvviso dall'ex, che verosimilmente l'aveva seguita; icoll'hanno ferita in varie parti del corpo, anche in piena faccia, aprendo uno squarcio che ha provocato alla quarantatreenne una copiosa perdita di sangue.

Potrebbe interessarti anche:

Milano - colpita al supermercato dall’ex con un cacciavite nell’occhio : grave donna di 43 anni

Milano – L'aggressione tra gli scaffali della Conad di Corvetto, tra corso Lodi e via Polesine. Il colpo con un cacciavite, poco sopra l'occhio sinistro. Il sangue, le urla e l'intervento di un ...

Ragazzo 21enne accoltellato a Milano : indagini in corso

Durante la notte un 21enne è stato accoltellato a Milano nel quartiere di Quarto Cagnino. Il giovane è stato portato in ambulanza al pronto soccorso San Carlo.Continua a leggere

Alta Velocità tra Milano e Parigi : al via la vendita dei biglietti (da 29 euro)

Milano, 23 gennaio 2025 – Buone notizie per gli appassionati della ville lumière e per i francesi che vogliono scoprire i tesori della Lombardia: SNCF Voyageurs, ha reso noto che oggi giovedì 23 ...

(Lo rende noto msn.com:) Milano, aggredita dentro l’auto in corsa: l’ex arrestato per stalking e lesioni - Una pattuglia di polizia locale ha sentito le urla della donna ed è intervenuta fermando il violento. La vittima: “Mi insultava e abusava di me. Una volta, ‘impazzito’, ha tagliato tutti i capelli del ...

(Lo segnala informazione.it:) Loredana Lecciso aggredita a Milano sul bus da un uomo per la catenina d'oro: "Ho iniziato a urlare" - Paura per Loredana Lecciso: la showgirl è stata aggredita a bordo di un bus a Milano.L’aggressore, un uomo non ancora identificato, avrebbe cercato di strapparle la catenina d’oro che portava ...

(L’agenzia informazione.it ha pubblicato che:) Aggredita a Milano, Loredana Lecciso: "hanno tentato di scipparmi sul bus" - Loredana Lecciso aggredita su un bus a Milano. «Volevano rubarmi la catenina d'oro, è una città insicura» "Erano circa le 20 di due sere fa", ha ricostruito Lecciso, spiegando di essere in ...