Blatte morte ed escrementi di topi chiuse due tavole calde a Roma

Blatte morte ed escrementi di topi. Due locali da incubo sono stati chiusi Roma. Nei giorni scorsi pattuglie del XIV gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale, in collaborazione con gli operatori del servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl Roma 1, hanno. Romatoday.it - Blatte morte ed escrementi di topi, chiuse due tavole calde a Roma Leggi su Romatoday.it eddi. Due locali da incubo sono stati chiusi. Nei giorni scorsi pattuglie del XIV gruppo Monte Mario della polizia locale diCapitale, in collaborazione con gli operatori del servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl1, hanno.

Blatte morte in cucina ed escrementi di topo nelle teglie dove cucinavano le pizze. Questa la scena che hanno trovato i carabinieri del Nas e della stazione di Senigallia in un bar-pizzeria del ...

SENIGALLIA - Scattano i sigilli ad una pizzeria di Senigallia, dopo le gravi carenze igienico-sanitarie con potenziale rischio per la salute degli avventori rilevate dai carabinieri del Nas di ...

Sigilli a una pizzeria di Senigallia. Le forze dell'ordine hanno infatti riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie con potenziale rischio per la salute degli avventori. Almeno questo è quanto è ...

