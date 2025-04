Lanazione.it - Tre donne accerchiano una turista e tentano di derubarla con un ombrello: un arresto

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 12 aprile 2025 – Unusato come copertura per derubare una, in pieno giorno e con il sole alto nel cielo. È quanto accaduto martedì in piazza della stazione di Santa Maria Novella, dove unaorientale è stata vittima di un tentativo di furto con destrezza da parte di tre, fermate dall’intervento di un agente della polizia ferroviaria libero dal servizio. L’uomo, in quel momento fuori orario di lavoro, ha notato la scena: tre giovanihanno accerchiato la, ostacolandone i movimenti e coprendola con unaperto – nonostante la giornata fosse serena – per agire indisturbate. In pochi istanti, una delle tre è riuscita a sottrarre il portafogli dalla borsa a tracolla della donna, nascondendolo proprio all’interno dell’. Il gesto, però, non è sfuggito all’occhio dell’agente, che è intervenuto rapidamente, riuscendo a bloccare la ladra con ancora il portafogli in mano.