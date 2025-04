Salario minimo cesenate approvata la mozione di Fondamenta-AVS | Dignità e lavoro tornano al centro

Il Consiglio comunale di Cesena ha approvato mercoledì la mozione presentata dal gruppo consiliare Fondamenta – Alleanza Verdi e Sinistra (sottoscritta poi anche dal Movimento 5 Stelle) per l'introduzione di un Salario minimo Comunale, fissato a 9 euro lordi l'ora per tutti i lavoratori e le.

Direzione regionale del Pd - "Abbiamo un'altra idea dell'Abruzzo : salario minimo - diritti - sanità pubblica efficiente - acqua"

La direzione del Partito Democratico ha riunito l’intero gruppo dirigente regionale, nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio, a Pescara. Un' occasione per fare il punto sul quadro della politica ...

Cisterna - il consiglio approva la mozione sul salario minimo proposta da Elio Sarracino.

Il Consiglio Comunale di Cisterna di Latina, nell’ultima seduta ha approvato la mozione promossa dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, che rappresenta un contributo per garantire una ...

Appalti pubblici - la Regione premia chi garantisce il salario minimo di 9 euro

La giunta regionale toscana ha approvato una proposta di legge per incentivare le aziende che partecipano ai bandi di gara pubblici a garantire ai propri lavoratori un salario minimo di 9 euro lordi ...

(Stando a quanto scrive msn.com:) Passa il salario minimo: "Il Comune lo pretenderà" - Accolta la mozione del M5S in consiglio comunale. Negli appalti i lavoratori non potranno essere pagati meno di nove euro all’ora. "Battaglia vinta".

(Secondo quanto riportato da money.it:) Salario minimo in Italia, il governo dimentica di rafforzare la contrattazione collettiva - Niente salario minimo, almeno in questa legislatura. Ma anche l'alternativa proposta dalla maggioranza è molto lontana.

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Appalti pubblici in Toscana: salario minimo nove euro lordi l'ora - Appalti pubblici in Toscana: proposta di legge approvata dalla giunta Regione Toscana, presidente Eugenio Giani, Pd per salario minimo di nove euro lordi l’ora. Proposta approvata dalla giunta ...