E' uscito di casa e non è più tornato | Franco Mambriani è scomparso da due giorni

uscito di casa nella mattinata di giovedì 10 aprile e non è più tornato. Alle 9 avrebbe dovuto incontrare con la sorella ma a quell'appuntamento non è mai andato. Franco Mambriani, un uomo di 64 anni che vive nella zona del quartiere San Leonardo, è scomparso da due giorni. I suoi familiari lo. Parmatoday.it - E' uscito di casa e non è più tornato: Franco Mambriani è scomparso da due giorni Leggi su Parmatoday.it E'dinella mattinata di giovedì 10 aprile e non è più. Alle 9 avrebbe dovuto incontrare con la sorella ma a quell'appuntamento non è mai andato., un uomo di 64 anni che vive nella zona del quartiere San Leonardo, èda due. I suoi familiari lo.

