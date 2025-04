Oltre 300 famiglie all’inaugurazione del nuovo polo scolastico ' Girasole Domus'

Girasole Onlus di San Mauro Pascoli ha aperto ufficialmente le porte della nuova struttura appena realizzata - il polo scolastico Girasole Domus - alle famiglie, ai loro bambini, alle istituzioni e a tutta la città. Sabato mattina si sono alternate circa 300 famiglie

