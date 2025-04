Liliana Resinovich il marito indagato per l' omicidio è in vacanza | Si mangia e si beve qui ci sono belle signorine

sono venuto qui a riposarmi, non sto bene, oggi mi sento un po' meglio, ho anche. Europa.today.it - Liliana Resinovich, il marito indagato per l'omicidio è in vacanza: "Si mangia e si beve, qui ci sono belle signorine" Leggi su Europa.today.it Una giornata al lago, un giro in bicicletta, poi in sauna con gli amici. Sebastiano Visintin è in Carinzia, nel sud dell'Austria, al confine con il Friuli Venezia Giulia, meta turistica anche per i triestini. "venuto qui a riposarmi, non sto bene, oggi mi sento un po' meglio, ho anche.

Sebastiano Visintin - indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich - è in Austria : «Sono tranquillo - farò un giro del lago in bici»

Si dice «tranquillo» Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich iscritto ieri nel registro degli indagati in merito all'omicidio di sua moglie. Raggiunto...

Omicidio Liliana Resinovich - il fratello e Claudio Sterpin accusano Sebastiano Visintin : "Pensava ai soldi"

Sergio Resinovich e Claudio Sterpin puntano il dito contro il marito di Liliana. Il movente, secondo loro, sarebbe economico. La Procura riapre il caso

Liliana Resinovich - la verità da peli e capelli : si cercano tracce di Dna. «Il corpo non è stato congelato». Cosa sappiamo

È dalle nuove analisi sui capelli e i peli trovati sul corpo di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni morta a Trieste la mattina del 14 dicembre 2021, che potrebbe arrivare la risposta...

(In base alle informazioni di msn.com:) Sebastiano Visintin, chi è il marito di Liliana Resinovich indagato per il suo omicidio: le foto, i coltelli, la bici e la ex moglie - Sebastiano Visintin è ufficialmente indagato per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich. La donna era uscita dal suo appartamento al civico 2 di via Verrocchio a Trieste ...

(Da quanto emerge da msn.com:) Liliana Resinovich, l'amico Claudio Sterpin: «Marito indagato? Lo aspettavo da 3 anni. Investigatori negligenti, dovevano accorgersi delle incongruenze» - Un sassolino rimasto nella scarpa per troppo tempo: 3 anni. Da tanto Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, attendeva la notizia ...

(Lo segnala tg24.sky.it:) Liliana Resinovich, indagato il marito: la svolta da una nuova perizia. Cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Liliana Resinovich, indagato il marito: la svolta da una nuova perizia. Cosa sappiamo ...