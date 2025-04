Udinese-Milan Leao | Solo Dio può fermarmi! | FOTO

Udinese-Milan, Leao protagonista con un gol e un assist. Il portoghese ha pubblicato un post molto chiaro su Instagram. Ecco il suo messaggio

