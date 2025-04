12 personaggi famosi che non lasceranno nulla in eredità ai loro figli da Barbareschi a Sting

Barbareschi ha fatto discutere per la sua scelta di non lasciare nulla in eredità ai suoi figli ma, come scopriremo nell’articolo che segue, come lui, tanti altri personaggi famosi hanno preso la stessa decisione. Uno dei motivi principali, che accomuna molti di loro, è quello di non viziare i figli e fare in modo che raggiungano i loro successi in autonomia. Alcuni non lasceranno nemmeno un dollaro agli eredi, altri invece li aiuteranno in qualche modo, ma lasceranno parte del loro patrimonio in beneficenza o lo spenderanno prima di andarsene. Ashton Kutcher e Mila Kunis sono i più rigidi, da questo punto di vista. Altri invece, come Elton John, hanno preso una decisione meno estrema. Da Daniel Craig a Bill Gates, ecco chi sono i ricchi che hanno fatto una scelta così divisiva. Cinemaserietv.it - 12 personaggi famosi che non lasceranno nulla in eredità ai loro figli, da Barbareschi a Sting Leggi su Cinemaserietv.it Qualche tempo fa, Lucaha fatto discutere per la sua scelta di non lasciareinai suoima, come scopriremo nell’articolo che segue, come lui, tanti altrihanno preso la stessa decisione. Uno dei motivi principali, che accomuna molti di, è quello di non viziare ie fare in modo che raggiungano isuccessi in autonomia. Alcuni nonnemmeno un dollaro agli eredi, altri invece li aiuteranno in qualche modo, maparte delpatrimonio in beneficenza o lo spenderanno prima di andarsene. Ashton Kutcher e Mila Kunis sono i più rigidi, da questo punto di vista. Altri invece, come Elton John, hanno preso una decisione meno estrema. Da Daniel Craig a Bill Gates, ecco chi sono i ricchi che hanno fatto una scelta così divisiva.

Potrebbe interessarti anche:

Perché i licei italiani sono dedicati a personaggi famosi? Il valore della legge è simbolico

In Italia, la quasi totalità dei licei porta il nome di personaggi storici, letterati, filosofi o scienziati di grande rilievo. Questa consuetudine, però, non è casuale, ma trova le sue radici in ...

4 libri per bambini ispirati a personaggi famosi : imparare dalla storia con “I Mini Geni”

Far conoscere ai bambini, e in particolare alle bambine, le vite e le scoperte dei grandi geni della storia può essere un’esperienza educativa e affascinante. La lettura di storie ispirate a ...

La truffa che sfrutta il volto di Matteo Bassetti : “Mi chiamano anche tanti personaggi famosi”

Sui social sono comparsi annunci e video fake che sfruttano l'immagine del medico per vendere medicinali e intrugli miracolosi, dai farmaci per il diabete alle teste d'aglio per curare la ...

Da Gigi Riva a Sandra Milo, i personaggi famosi morti nel 2024. FOTO. Grande Fratello, spoilerati i nomi dei primi 12 concorrenti: da Clarissa Burt a Ilaria Galassi, ecco chi sono. Il cast del GF 2024 è al completo: ecco chi sono i concorrenti e quando inizia il programma. Prima della Scala di Milano, i vip presenti: da Bolle a Tamberi. FOTO. Fabregas, Henry e gli altri: anche la squadra di calcio ora attira i vip. Questi 12 Attori Famosi Non Hanno Mai Finito L'Università. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su serial.everyeye.it:) 5 personaggi così famosi che anche chi non ha visto la serie tv conosce - Quando il successo di una serie tv supera la soglia della popolarità, allora non serve essersi sorbiti tutte le stagioni per conoscerne i protagonisti.

(Come riportato da msn.com:) Personaggi famosi che non credono in Dio e le loro motivazioni - Se non fornisci il consenso per questi cookie potresti non essere in grado di utilizzare o visualizzare questi strumenti di condivisione. Questi cookie possono essere impostati tramite il nostro ...

(A riportarlo è veb.it:) Le fobie particolari dei personaggi famosi - Ognuno di noi, che sia grande o piccola, ha una qualche fobia, che può essere una semplice paura di volare, dei ragni, del vuoto, del buio, ma alcuni personaggi famosi e storici hanno avuto fobie ...