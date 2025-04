Eurispes | uomini si sentono in secondo piano rispetto a istanze donne

Milano, 12 apr. (LaPresse) – La "sensazione" di alcuni uomini di essere "messi in secondo piano" rispetto alle istanze femminili. È quanto si legge nelle conclusioni della ricerca Eurispes 'Che cos'è la mascolinità', realizzata con la collaborazione dell'Associazione Filocolo, ha raccolto le indicazioni di un campione di 1.018 uomini e ha preso in esame diversi aspetti dell'universo maschile in relazione alla percezione del proprio corpo, all'espressione delle proprie emozioni, alle funzioni sociali e al ruolo rispetto alle donne e all'interno della società.

Risultati del Rapporto Italia 2024. La solitudine degli uomini single: sono sempre di più in Italia e nel mondo (ma non sono felici). La dittatura del corpo. Come la società influenza la (auto)rappresentazione della donna. Single italiani, per il 26% non è una scelta personale. Vegetariani e vegani, in Italia sono oltre l'8% della popolazione. I dati del rapporto Eurispes.

Un uomo su tre ha avuto paura della propria aggressività. Eurispes: i maschi in bilico fra tradizione e cambiamento - Una «maschilità in difficoltà» e «in bilico» tra tradizione e nuove sensibilità sociali, la sensazione di essere «in secondo piano» rispetto alle

