Tomb Raider, la serie TV con Sophie Turner scritta da Phoebe Waller-Bridge sarebbe stata cancellata da Amazon

Secondo un nuovo report,avrebbe abbandonato il progetto legato a, che avrebbe vistonel ruolo di Lara Croft ecome sceneggiatrice. Lo scorso novembre era stato annunciato che, già protagonista de Il Trono di Spade e Dark Phoenix, avrebbe interpretato Lara Croft nel nuovo adattamento televisivo di, in fase di sviluppo per Prime Video. Il progetto aveva suscitato grande curiosità anche per il coinvolgimento di(Fleabag, Indiana Jones e il Quadrante del Destino), scelta daper firmare la sceneggiatura e sviluppare la. Lasembrava inizialmente una delle priorità della piattaforma, ma ora, secondo quanto riportato dal Mail Online, lo showstato ufficialmente cancellato.