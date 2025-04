Arezzo dà il via alle celebrazioni del 25 aprile con gli studenti | memoria e musica per costruire il futuro

futuro di pace e libertà”: al via ad Arezzo l’80° anniversario della LiberazioneSi è svolta questa mattina, nel Salone d’Onore della Prefettura di Arezzo, la cerimonia inaugurale delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione Nazionale. L’evento, intitolato “Memorie di guerra per un futuro di pace e libertà”, è stato organizzato dalla Prefettura, dall’Istituto del Nastro Azzurro e dalla Provincia di Arezzo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e con il patrocinio della Regione Toscana.Protagonisti della giornata sono stati gli studenti delle scuole superiori aretine, che hanno partecipato con entusiasmo. L’orchestra del Liceo musicale “Petrarca” ha curato i momenti musicali, mentre alcuni rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca hanno condiviso riflessioni sul significato della Liberazione e sull’importanza dell’impegno civile dei giovani. Lortica.it - Arezzo dà il via alle celebrazioni del 25 aprile con gli studenti: memoria e musica per costruire il futuro Leggi su Lortica.it “Memorie di guerra per undi pace e libertà”: al via adl’80° anniversario della LiberazioneSi è svolta questa mattina, nel Salone d’Onore della Prefettura di, la cerimonia inaugurale delleper l’80° anniversario della Liberazione Nazionale. L’evento, intitolato “Memorie di guerra per undi pace e libertà”, è stato organizzato dalla Prefettura, dall’Istituto del Nastro Azzurro e dalla Provincia di, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e con il patrocinio della Regione Toscana.Protagonisti della giornata sono stati glidelle scuole superiori aretine, che hanno partecipato con entusiasmo. L’orchestra del Liceole “Petrarca” ha curato i momentili, mentre alcuni rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca hanno condiviso riflessioni sul significato della Liberazione e sull’importanza dell’impegno civile dei giovani.

