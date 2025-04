Amici 24 Spoiler Serale | Ecco Chi Deve Lasciare il Talent!

Lasciare la scuola di Amici 24. Ecco di chi si tratta!La quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi promette scintille. La registrazione, avvenuta di recente, ha già svelato qualche retroscena clamoroso. In particolare, il ballottaggio finale ha messo l'una contro l'altra due voci amatissime: Chiamamifaro e Senza Cri.A salvarsi per primo è stato Daniele, lasciando le due cantanti in bilico. Tensione alle stelle, cuori sospesi, e una decisione dolorosa da prendere. Secondo quanto anticipato da LolloMagazine, ad avere la peggio sarebbe stata Chiamamifaro.Figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, l'artista avrebbe quindi dovuto Lasciare la scuola, diventando la quinta eliminata della fase Serale. Senza Cri, invece, avrebbe avuto la meglio, nonostante qualche momento di difficoltà.

