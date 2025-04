Droga e furti Piano osservato speciale | polizia nel quartiere Espulso un 42enne e donna sorpresa con la refurtiva

donna di 43 anni sorpresa con la refurtiva, espulsione di un 42enne e 167 persone identificate: è questo il bilancio dei controlli straordinari al Piano effettuati nelle scorse ore dalla polizia di Ancona.Le attivitàLa 43enne, già gravata da numerosi precedenti per reati contro il. Anconatoday.it - Droga e furti, Piano osservato speciale: polizia nel quartiere. Espulso un 42enne e donna sorpresa con la refurtiva Leggi su Anconatoday.it di 43 annicon la reva, espulsione di une 167 persone identificate: è questo il bilancio dei controlli straordinari aleffettuati nelle scorse ore dalladi Ancona.Le attivitàLa 43enne, già gravata da numerosi precedenti per reati contro il.

Potrebbe interessarti anche:

Spaccio di droga - immigrazione irregolari e ubriachi. Giro di vite della polizia al Piano - Archi e Stazione : scattano le denunce

ANCONA - Oltre 30 operatori della Polizia di Stato sono impegnati in una vasta operazione di controllo del territorio nei quartieri Piano, Archi e Stazione di Ancona. L’intervento, disposto dal ...

"Potenziare la polizia locale e piano anti degrado in periferia"

"Il tema della sicurezza e la tutela dell’incolumità della persona nella città di Modena necessita di azioni concrete nell’immediato dal momento in cui crescono i reati ed è alta anche la percezione ...

Festa della Polizia al Museo di Pietrarsa a Napoli : il piano viabilità

Festa della Polizia di Stato per l'anniversario dei 173 anni al Museo Nazionale ferroviario di Pietrarsa: il piano traffico del Comune.Continua a leggere

Droga e furti, Piano osservato speciale: polizia nel quartiere. Espulso un 42enne e donna sorpresa con la refurtiva. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da anconatoday.it:) Ubriachi, risse e droga: Piano osservato speciale. Il Questore: "4 residenti su 10 sono extracomunitari" | VIDEO - Conferenza stampa questa mattina in Questura dove sono stati condivisi i risultati raggiunti con le operazioni di Polizia svolte nei quartieri più sensibili della città ...

(Come riferisce torinotoday.it:) A Torino quasi 7 furti al giorno nei negozi: chi ruba per drogarsi rivende la merce a chi non arriva a fine mese - Povertà e droga sono le due facce dello stesso fenomeno ... a chi ha stipendi o pensioni da fame. In crescita anche i furti di generi alimentari per necessità. Secondo una statistica elaborata ...

(Come indicato da msn.com:) Droga, armi, incendi e furti: scattano nove misure cautelari - Nuoro Spaccio di stupefacenti, armi clandestine, incendi e furti aggravati.Sono queste le accuse a carico di nove persone destinatarie di altrettante misure cautelari.I provvedimenti sono stati ...