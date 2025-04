L’Ucraina divisa in due come Berlino dopo la Seconda Guerra Mondiale La proposta choc dell’inviato speciale di Trump

speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, a San Pietroburgo ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in un lungo colloquio, durato oltre 4 ore, sull'Ucraina. La proposta avanzata sarebbe quella di “sostenere una strategia che darebbe alla Russia la proprietà delle quattro regioni orientali ucraine che Mosca ha tentato di annettere nel 2022”. Colloqui ai quali fa seguito oggi le dichiarazioni rilasciare in un'intervista al Times l'inviato speciale di Donald Trump per Ucraina e Russia, Keith Kellogg secondo cui l'Ucraina potrebbe essere divisa, “quasi come Berlino dopo la Seconda Guerra Mondiale”. TOPSHOT - In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin shakes hands with US President Donald Trump's envoy Steve Witkoff during a meeting in Saint Petersburg on April 11, 2025. Quotidiano.net - “L’Ucraina divisa in due come Berlino dopo la Seconda Guerra Mondiale”. La proposta choc dell’inviato speciale di Trump Leggi su Quotidiano.net Roma, 12 aprile 2025 – Ieri l'inviatodi Donald, Steve Witkoff, a San Pietroburgo ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in un lungo colloquio, durato oltre 4 ore, sull'Ucraina. Laavanzata sarebbe quella di “sostenere una strategia che darebbe alla Russia la proprietà delle quattro regioni orientali ucraine che Mosca ha tentato di annettere nel 2022”. Colloqui ai quali fa seguito oggi le dichiarazioni rilasciare in un'intervista al Times l'inviatodi Donaldper Ucraina e Russia, Keith Kellogg secondo cui l'Ucraina potrebbe essere, “quasila”. TOPSHOT - In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin shakes hands with US President Donald's envoy Steve Witkoff during a meeting in Saint Petersburg on April 11, 2025.

