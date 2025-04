La Cittadella della Carità di Avellino | un nuovo inizio per le persone in difficoltà

Avellino ha recentemente invitato i media a un incontro stampa presso la Cittadella della Carità, una delle strutture simbolo dell'organizzazione, dove sono stati presentati i nuovi servizi attivati per rispondere ai crescenti bisogni della comunità. Ricordiamo, in tal. Avellinotoday.it - La Cittadella della Carità di Avellino: un nuovo inizio per le persone in difficoltà Leggi su Avellinotoday.it La Caritas Diocesana diha recentemente invitato i media a un incontro stampa presso la, una delle strutture simbolo dell'organizzazione, dove sono stati presentati i nuovi servizi attivati per rispondere ai crescenti bisognicomunità. Ricordiamo, in tal.

Potrebbe interessarti anche:

Crisi della Fondazione Cittadella della Carità : incontro nuovamente rinviato

Tarantini Time QuotidianoLa UGL Salute esprime una forte preoccupazione per il rinvio dell’incontro previsto per il 18 marzo 2025 presso la Regione Puglia con la Task Force (ultimo avvenuto il 28 ...

Calcio violento - Ebolitana-Santa Maria la Carità : tifoso ferito a colpi di bottiglia

Tensione ieri ad Eboli, dopo il match Ebolitana-Santa Maria la Carità, allo Stadio Dirceu. Un tifoso è stato ferito con una bottiglia ed è stato affidato ai sanitari del 118, per le cure del caso. ...

C'è il secondo colpo di Marchetti! Ufficiale Matteo Cardinali nuovo portiere del Cittadella

All'improvviso un nuovo capitolo a tinte granate e un nuovo inizio per Matteo Cardinali. Dopo l’addio al Latina, il portiere romano è pronto a difendere i pali del Cittadella. Classe 2001, ...

La Cittadella della Carità di Avellino allarga le proprie braccia. Conferenza stampa per i nuovi servizi presso la Cittadella della Carità di Avellino. Avellino: nuovi servizi alla cittadella della carità. Inaugurato il nuovo centro di ascolto della Caritas ad Avellino: "Un faro di speranza per la comunità". Scomparso Fahim dalla Cittadella della Carità, l'appello: «Aiutateci a ritrovarlo». La Caritas cerca volontari tra i giovani avellinesi, domani incontro al Convitto Nazionale. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è corriereirpinia.it:) La Caritas rilancia, dall’ambulatorio all’ampliamento del dormitorio. D’Orta: ma c’è bisogno del sostegno di tutti - Rilanciare la Cittadella della Carità, nel segno della sinergia con istituzioni e cittadini. E' la sfida lanciata dalla Caritas di Avellino per rispondere ai bisogni crescenti della comunità, presenta ...

(In base alle informazioni di msn.com:) Avellino: nuovi servizi alla cittadella della carità - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(Ne dà notizia corriereirpinia.it:) Caritas di Avellino, si presentano i nuovi servizi di accoglienza, ascolto e assistenza - Saranno presentati sabato 12 aprile, alle ore 10, presso i locali della Cittadella della Carità in via Morelli e Silvati ad Avellino i nuovi servizi attivati all'interno della Cittadella della Carità, ...