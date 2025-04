Sostegno economico per i danni da maltempo di settembre | prorogati i termini per le domande

Sostegno (Cis) per le comunità colpite dal maltempo dello scorso 17 ottobre 2024. Contestualmente sono stati prorogati i termini per le domande relative agli eventi del 17 settembre 2024: i. Forlitoday.it - Sostegno economico per i danni da maltempo di settembre: prorogati i termini per le domande Leggi su Forlitoday.it Il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha emesso l’ordinanza relativa ai contributi di immediato(Cis) per le comunità colpite daldello scorso 17 ottobre 2024. Contestualmente sono statiper lerelative agli eventi del 172024: i.

Sostegno economico per i danni da maltempo di settembre: prorogati i termini per le domande. Richiesta erogazione contributo per danni maltempo estate 2023: domande da presentare entro il 22 gennaio. Richiesta erogazione contributo per danni maltempo estate 2023: domande da presentare entro il 23 gennaio. Maltempo settembre 2024: contributo fino a 5.000 euro. Comune di Giussano / Comunicato stampa – Contributi economici maltempo. Danni da grandine del 2023, 1 milione di euro di contributi dalla Regione per Cogliate, Misinto, Lazzate.

