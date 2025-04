Orrore in strada | diversi morti c’è anche un bimbo La tragedia davanti agli occhi dei soccorritori

stradale avvenuto nelle scorse ore. Lo scontro, violentissimo, ha coinvolto due veicoli e si è verificato lungo un tratto particolarmente trafficato, trasformando un normale viaggio in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. Secondo le prime ricostruzioni, le auto si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato talmente forte che per quattro persone non c’è stato nulla da fare, tra cui purtroppo un bambino di 4 anni, che si trovava a bordo di una delle vetture coinvolte. Stando a quanto riportato dalle autorità, le persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto quattro auto e un minivan di una scuola sulla Route 10 nel New Jersey. Leggi su Caffeinamagazine.it È di quattro vittime, tra cui un bambino di appena 4 anni, il drammatico bilancio di un gravissimo incidentele avvenuto nelle scorse ore. Lo scontro, violentissimo, ha coinvolto due veicoli e si è verificato lungo un tratto particolarmente trafficato, trasformando un normale viaggio in unache ha sconvolto l’intera comunità. Secondo le prime ricostruzioni, le auto si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato talmente forte che per quattro persone non c’è stato nulla da fare, tra cui purtroppo un bambino di 4 anni, che si trovava a bordo di una delle vetture coinvolte. Stando a quanto riportato dalle autorità, le persone sono morte in un incidentele che ha coinvolto quattro auto e un minivan di una scuola sulla Route 10 nel New Jersey.

Potrebbe interessarti anche:

Fermato per un controllo - investe due vigili : orrore in strada a Parma

A Parma, fermato per un controllo, un pregiudicato ha investito due vigili in via Massimo D'Azeglio. Fondamentale l'intervento dell'autista di un autobus che ha messo il mezzo di traverso, sbarrando ...

Giovane ucciso a colpi di machete sul lungomare di San Benedetto del Tronto - orrore in strada : altri tre feriti (uno grave). Scontro tra gang

SAN BENEDETTO - Muore a 24 anni, accoltellato sul lungomare a San Benedetto del Tronto. Un giovane di origini nordafricane è stato trovato esanime nella notte dopo essere stato colpito da una...

Orrore nel bellunese - ritrovata una donna senza vita in strada : sul suo corpo segni di violenza

Tragico ritrovamento a Farra d’Alpago, in provincia di Belluno, dove è stato ritrovato il cadavere di una donna 57ene originaria del Piemonte e residente ad Alpago da 25 anni. A ritrovarla, non ...

Orrore a Peschiera Borromeo: sei cani morti, fatti a pezzi e gettati in scatole di plastica. “Aberrante”. Orrore in Romea: tre morti. Ucraina, viaggio nei punti di soccorso segreti lungo il fronte. Gatto strangolato con un lenzuolo e gettato in strada: orrore a Zagarolo. Orrore a Piacenza, bimbo di 4 mesi muore in un incidente: guidava la mamma. Orrore a Gaza: 500 cadaveri abbandonati per strada in pasto ai cani randagi. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da fanpage.it:) Orrore sulla Romea, auto si schianta contro un tir: tre morti. Forse un sorpasso azzardato - Il dramma nel pomeriggio nel territorio comunale di Codevigo (Padova). Due delle persone a bordo dell’auto sono decedute sul colpo, la terza in ospedale. Solo qualche contusione per il conducente del ...

(Da una nota di informazione.it si apprende che:) Orrore in Romea: tre morti - Un pomeriggio che si è trasformato in tragedia sulla Strada Statale Romea, nei pressi di Codevigo (Padova), dove un violento scontro tra un'automobile e un mezzo pesante ha causato la morte di tre per ...

(Dalle pagine di fanpage.it si apprende che:) Animali morti abbandonati in strada a Napoli. La denuncia in un video sui social - A Napoli, lungo via Argine, sono state rinvenute tra i rifiuti abbandonati in strada diverse carcasse di animali, alcune all'interno di teli, altre invece ...