Morto il dj Aldo Ferrante in arte Edi storica voce di Radio Sole e proprietario del Paradiso Country House

Aldo Ferrante, in arte Edi, storica voce di Radio Sole. Ferrante si è spento all'età di 56 anni.La sua famiglia ha gestito la storica e indimenticabile Radio Sole che spopolava nel capoluogo adriatico e in tutto l'Abruzzo. Per anni fu l'emittente più. Ilpescara.it - Morto il dj Aldo Ferrante (in arte Edi), storica voce di Radio Sole e proprietario del Paradiso Country House Leggi su Ilpescara.it Lutto a Pescara per la scomparsa del dj, inEdi,disi è spento all'età di 56 anni.La sua famiglia ha gestito lae indimenticabileche spopolava nel capoluogo adriatico e in tutto l'Abruzzo. Per anni fu l'emittente più.

