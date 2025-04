Scatta l’allarme in casa Inter un fattore può favorire il Napoli | avete sentito?

Napoli c’è l’Inter, prima in classifica: gli azzurri devono fare meglio della compagine allenata da Simone Inzaghi, a tre lunghezze dai partenopei.Manca ancora più di un mese al termine del campionato di Serie A (per la precisione, sette partite ancora da giocare) e il Napoli può ancora sperare di agguantare il sogno Scudetto. Sono tre i punti che distanziano la compagine allenata da Antonio Conte a quella nerazzurra: entrambe reduci, nello scorso turno, da due pareggi (rispettivamente contro Bologna e Parma), il Napoli e l’Inter sono pronte a darsi battaglia da qui all’ultima giornata.Si partirà già da questa giornata, con la squadra partenopea che è attesa dall’esame Empoli nel Monday Night in programma tra due giorni, allo stadio Diego Armando Maradona (fischio d’inizio previsto per le ore 20:45). Spazionapoli.it - Scatta l’allarme in casa Inter, un fattore può favorire il Napoli: avete sentito? Leggi su Spazionapoli.it Osservata speciale, a distanza, delc’è l’, prima in classifica: gli azzurri devono fare meglio della compagine allenata da Simone Inzaghi, a tre lunghezze dai partenopei.Manca ancora più di un mese al termine del campionato di Serie A (per la precisione, sette partite ancora da giocare) e ilpuò ancora sperare di agguantare il sogno Scudetto. Sono tre i punti che distanziano la compagine allenata da Antonio Conte a quella nerazzurra: entrambe reduci, nello scorso turno, da due pareggi (rispettivamente contro Bologna e Parma), ile l’sono pronte a darsi battaglia da qui all’ultima giornata.Si partirà già da questa giornata, con la squadra partenopea che è attesa dall’esame Empoli nel Monday Night in programma tra due giorni, allo stadio Diego Armando Maradona (fischio d’inizio previsto per le ore 20:45).

Potrebbe interessarti anche:

Napoli - cambia tassa rifiuti : «Scatta la riduzione per 200mila famiglie»

È la prima volta che nell?era della legge dei sindaci votati direttamente dai cittadini, cioè dal 1994, che il Comune abbassa le tasse. Si parte dalla Tari, la Tassa sui rifiuti,...

Venezia-Napoli - scatta la squalifica : un calciatore salterà il match

Un calciatore è stato ammonito da diffidato e salterà la gara fra Venezia e Napoli della prossima settimana. Il Napoli sarà impegnato domani contro la Fiorentina in uno Stadio Diego Armando Maradona ...

Conte squalificato dopo Napoli-Milan e al club rossonero scatta la multa

Antonio Conte squalificato dopo l’ammonizione in Napoli-Milan, mentre il giudice punisce il club rossonero per un comportamento scorretto Costa caro il cartellino giallo in Napoli-Milan per Antonio ...

Inter, scatta l'allarme in campionato e Champions: il parere delle voci di .... Inter, allarme scontri diretti: così lo Scudetto può essere una chimera?. GdS – Inter, Taremi non punge più: scatta l’allarme. E la sua heatmap parla chiaro. Ansia Inzaghi: scatta l’allarme prima di Champions e Napoli. Fantacalcio, come sta Thuram: scatta l'allarme per le sue parole. Inter, infortunio per Frattesi: problema muscolare in attesa di novità da Roma. Sorride Mkhitaryan. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto spaziointer.it:) Allarme Inter, il colpaccio estivo può saltare: pronto l’assalto della big di Serie A - Scatta l'allarme in casa Inter. L'affare da sogno previsto per l'estate potrebbe sfumare clamorosamente. Una big di Serie A si è inserita di prepotenza nella corsa al campione.

(Ne dà notizia spaziointer.it:) “Sono in riserva”: Volata scudetto, scatta l’allarme in casa Inter - La vittoria dell’Atalanta a Torino accende sempre di più la corsa Scudetto: scatta l’allarme in casa Inter per la volata finale. Una corsa Scudetto così aperta non si vedeva da anni. Tre squadre in ...

(Il quotidiano calciotoday.it ha riportato che:) Scatta l’allarme all’Inter: addio ad un titolarissimo di Inzaghi - Scatta l’allarme all’Inter: addio ad un titolarissimo di Inzaghi ... può lentamente trasformarsi in una gioia sempre più concreta. Ma d’altro canto in casa Inter si lavora ai progetti futuri, ai ...