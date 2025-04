Caso scommesse Serie A Paredes si difende | Non ho mai effettuato giocate di alcun tipo La presa di posizione dell’ex Juventus – FOTO

JuventusNews24Caso scommesse Serie A, Paredes prende posizione sulla vicenda: cosa ha scritto sui propri canali social – FOTOLeandro Paredes, uno dei nomi nuovi circolati, prende posizione sulla riapertura del Caso scommesse in Serie A. Il centrocampista ex Juve, oggi alla Roma, nega di aver effettuato scommesse di qualsiasi tipo. Ecco le sue parole su Instagram.ParedesParedes – «In merito a quanto diffuso oggi da alcuni organi della stampa, intendo chiarire che non ho mai effettuato scommesse di alcun tipo».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Caso scommesse Serie A, Paredes si difende: «Non ho mai effettuato giocate di alcun tipo». La presa di posizione dell’ex Juventus – FOTO Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24A,prendesulla vicenda: cosa ha scritto sui propri canali social –Leandro, uno dei nomi nuovi circolati, prendesulla riapertura delinA. Il centrocampista ex Juve, oggi alla Roma, nega di averdi qualsiasi. Ecco le sue parole su Instagram.– «In merito a quanto diffuso oggi dai organi della stampa, intendo chiarire che non ho maidi».Leggi sunews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Paredes - Zaniolo e non solo indagati : scommesse su siti illegali - ma niente illecito sportivo

In una settimana cruciale per il destino della Roma, la capitale prova a tenere la mente sul campo, benché i temi che esulano dal terreno di gioco siano molteplici. C’è sicuramente la questione ...

Caso scommesse illecite - cosa è contestato a Paredes? “Non sono coinvolto”

Un derby che porta con se tanti temi, dalla supremazia cittadina ad una lotta Champions furibonda, fino ad un Dovbyk che vuole sfatare il tabù big match, ma l’avvicinamento a questa gara risente di ...

Scommesse Serie A - l’episodio del poker online che riguarda Paredes e Perin (Repubblica). Cosa successe - la ricostruzione dell’accaduto

di Redazione JuventusNews24 Scommesse Serie A, retroscena su un episodio del poker online che riguarda Paredes e Perin. Cosa successe, la ricostruzione dell’accaduto Repubblica – ripreso anche da ...

Scommesse illegali, indagini su calciatori di A. Scommesse sui siti illegali, i nomi dei 12 calciatori di Serie A indagati: da Fagioli a Tonali, da Bellanova a Di Maria. «I debiti pagati con acquisti simulati di Rolex». Scommesse illegali, indagati 12 calciatori di Serie A. Serie A, scommesse illegali e il sistema dei Rolex: cosa rischiano i calciatori indagati. Scommesse clandestine, indagati 12 calciatori di Serie A: coinvolti Fagioli, Tonali, Florenzi, McKennie, Zaniolo, Bellanova, Ricci e Di Maria (e altri ancora). Calciatori di Serie A sotto inchiesta per scommesse illegali, tra i coinvolti Tonali e Fagioli. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia eurosport.it:) Caso scommesse, l'arbitro che introduceva i calciatori nel giro e faceva da tramite coi gestori dei siti - CALCIO, SCOMMESSE - Oltre ai 12 calciatori di Serie A, le indagini della Procura di Milano si sono concentrate anche su Pietro Marinoni. L'ex arbitro di calcio ...

(Lo segnala okcalciomercato.it:) Serie A, 12 indagati per scommesse su siti illegali: i nomi, il ruolo di Tonali e Fagioli e la gioielleria come copertura - La Serie A torna al centro delle polemiche e a far discutere è ancora il caso scommesse. Nell'inchiesta della Procura di ...

(Secondo quanto riportato da calcionews24.com:) Caso Scommesse, c’è il rischio di nuove squalifiche: Mondiale a rischio per Tonali e Fagioli! - Le ultime sul caso scommesse che ha coinvolto vari calciatori di Serie A, ora a rischio per una possibile sanzione. I dettagli L’edizione odierna del Corriere della Sera fa chiarezza sulle possibili n ...