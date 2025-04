McKennie confermato titolare | quale ruolo per l’americano? Ecco l’idea di Tudor per Juve Lecce Ultime

JuventusNews24

McKennie confermato titolare, Ecco in quale ruolo col Lecce: le Ultime sulle possibili scelte di Igor Tudor

La Juve di Tudor torna in campo questa sera, all'Allianz Stadium, contro il Lecce di Giampaolo. Il tecnico bianconero confermerà ancora titolare Weston McKennie, sempre in campo anche dopo l'arrivo del nuovo allenatore.

L'americano dovrebbe agire nuovamente sulla corsia di sinistra, a tutta fascia, nel 3-4-2-1 del tecnico della Juventus. Da Thiago Motta a Tudor, McKennie è sempre titolare.

