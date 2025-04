Mario Kart World pare includere una modalità grafica a 120 fps

pare aver inserito una modalità a 120 FPS in Mario Kart World. Secondo quanto riportato da Engadget e Digital Foundry, la nuova esclusiva Switch 2 in uscita il 5 giugno, supporterà una modalità grafica che punta a 120 fotogrammi al secondo, rendendolo potenzialmente il titolo più fluido mai visto su una console Nintendo.Eurogamer ha riportato che durante gli eventi stampa, i giornalisti hanno potuto provare con mano la nuova versione del gioco, lodandone la straordinaria reattività e scorrevolezza, anche se al momento non sono disponibili filmati ufficiali della modalità a 120 fps. Le sequenze mostrate pubblicamente si fermano a 60 fps, mantenuti anche nel multiplayer locale a due giocatori in split-screen, mentre la modalità fotografica gira a 30 fps.Engadget ha condiviso le seguenti considerazioni nel provato dedicato al gioco:“Dobbiamo inoltre sottolineare che Mario Kart World ha una modalità a 120 fps ed è dannatamente buona. Game-experience.it - Mario Kart World pare includere una modalità grafica a 120 fps Leggi su Game-experience.it Nintendoaver inserito unaa 120 FPS in. Secondo quanto riportato da Engadget e Digital Foundry, la nuova esclusiva Switch 2 in uscita il 5 giugno, supporterà unache punta a 120 fotogrammi al secondo, rendendolo potenzialmente il titolo più fluido mai visto su una console Nintendo.Eurogamer ha riportato che durante gli eventi stampa, i giornalisti hanno potuto provare con mano la nuova versione del gioco, lodandone la straordinaria reattività e scorrevolezza, anche se al momento non sono disponibili filmati ufficiali dellaa 120 fps. Le sequenze mostrate pubblicamente si fermano a 60 fps, mantenuti anche nel multiplayer locale a due giocatori in split-screen, mentre lafotogira a 30 fps.Engadget ha condiviso le seguenti considerazioni nel provato dedicato al gioco:“Dobbiamo inoltre sottolineare cheha unaa 120 fps ed è dannatamente buona.

