Ilrestodelcarlino.it - Il Fano spera nel pienone col Real

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ultimo allenamento ieri pomeriggio per ilCalcio che domani al "Mancini" (ore 15,00) se la dovrà vedere colVallone di Senigallia per la quarta giornata di campionato di Terza categoria. La squadra di mister Spendolini dovrà fare a meno di qualche giocatore importante per questo match che può essere considerato di alta classifica visto che la formazione senigalliese non ha ancora mai perso, anche se ha già osservato il turno di riposo. È assai probabile che la formazione deldi domani ricalcherà quella che si è imposta nettamente domenica scorsa a Pesaro (0-9) contro il Casa33, mentre in panchina potrebbe fare la sua apparizione qualche infortunato che sta già sulla via del recupero come ad esempio Bianchi, Giovannelli e Giulini.