Halloween: gli eventi per un giovedì mostruoso (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ecco una selezione di appuntamenti per festeggiare Halloween giovedì 31 ottobre 2024: LAZZATE – Halloween con i pompieri e i volontari della Cri giovedì 31 si terrà l'Halloween Night Party organizzato dall'Associazione Volontari Amici Pompieri di Lazzate (Avapl), in collaborazione con i Vigili del Fuoco locali e la Croce Rossa Italiana, Comitato delle Alte Groane.

