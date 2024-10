Ilnapolista.it - Flick: «Tutti vogliono giocare il Clásico, in Germania non c’è nulla di simile»

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Barcellona è atteso domani al Santiago Bernabeu per il primo Clasico della stagione contro il Real Madrid. In conferenza stampa Hansiha analizzato come la sua squadra si sta avvicinando alla partita. Le sue parole riproposte da Marca.: «I video del Real sugli arbitri? Non è giusto, gli arbitri fanno un lavoro molto duro» «A dire il vero non ci penso molto. Ma noi abbiamo voglia di. Domani sarà una bellissima partita». Il Clasico sarà una grande partita, il Barcellona avrà un approccio diverso rispetto alla partita con il Bayern? «Abbiamo il nostro approccio. L’abbiamo avuto contro il Bayern e abbiamo visto che dovevamo migliorare. In ogni partita ci si adatta. E ora ci adatteremo al Real Madrid. Come in tutte le partite. Ci sono sempre giocatori rivali veloci. Ce li ha anche il Real Madrid: sono fiducioso. Nella mia squadra stanno facendo benissimo.