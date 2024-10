A Talamello torna la fiera del formaggio di fossa (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 10 e 17 novembre 2024, a Talamello, si terrà la 38° fiera del formaggio di fossa “L’AMBRA DI Talamello”. Nome dato da Tonino Guerra a questa unica delizia che riposa per tre mesi (agosto-novembre) all’interno di fosse scavate in roccia arenaria, nelle quali subisce una trasformazione. All’apertura delle fosse il formaggio, alla degustazione, si presenta con un sapore delicato ma allo stesso tempo deciso, caratteristica questa della nostra "Ambra". Secondo la leggenda, le origini del formaggio di fossa risalgono alla metà del 1400. Quotidiano.net - A Talamello torna la fiera del formaggio di fossa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 10 e 17 novembre 2024, a, si terrà la 38°deldi“L’AMBRA DI”. Nome dato da Tonino Guerra a questa unica delizia che riposa per tre mesi (agosto-novembre) all’interno di fosse scavate in roccia arenaria, nelle quali subisce una trasformazione. All’apertura delle fosse il, alla degustazione, si presenta con un sapore delicato ma allo stesso tempo deciso, caratteristica questa della nostra "Ambra". Secondo la leggenda, le origini deldirisalgono alla metà del 1400.

