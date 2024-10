Inter-news.it - Young Boys-Inter mostra i problemi in regia del generoso Barella

(Di giovedì 24 ottobre 2024) InInzaghi ha confermatoin cabina di. Una scelta dovuta all’emergenza nel ruolo, che hato tutti i suoi limiti malgrado l’impegno del giocatore. EMERGENZA –è stata una partita vissuta in emergenza dai nerazzurri. Specialmente a centrocampo, dove gli infortuni di Calhanoglu e Asllani privavano Inzaghi dei suoi due registi di ruolo. Una situazione già vista con la Roma, e malgrado le due vittorie in Champions League si è capita meglio la portata del problema., ha funzionatoin? La rispostaanche in Champions League si è sacrificato nel ruolo di riferimento davanti alla difesa. Un ruolo che ha saltuariamente ricoperto fin dai tempi di Cagliari, ma che non è il suo. E con losi è visto.