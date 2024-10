Incendio di un autobus a Pozzuoli: intervengono i vigili del fuoco per domare le fiamme (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’autobus dell’Ente Autonomo Volturno è stato protagonista di un significativo Incendio avvenuto a Pozzuoli, nel tardo pomeriggio nei pressi del cimitero. L’episodio ha messo in allerta le autorità locali e ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico. Fortunatamente, l’autista coinvolto è rimasto illeso e ha tentato di spegnere le fiamme utilizzando un estintore presente a bordo. L’incidente: dinamica e interventi L’Incendio ha avuto luogo attorno alle 19, sull’itinerario che collega Via Fasano e Cigliano, una tratta frequentemente utilizzata dai passeggeri. Mentre l’autobus stava rientrando al deposito dopo un turno di lavoro, si è verificato un Incendio per cause ancora da determinare. Gaeta.it - Incendio di un autobus a Pozzuoli: intervengono i vigili del fuoco per domare le fiamme Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’dell’Ente Autonomo Volturno è stato protagonista di un significativoavvenuto a, nel tardo pomeriggio nei pressi del cimitero. L’episodio ha messo in allerta le autorità locali e ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico. Fortunatamente, l’autista coinvolto è rimasto illeso e ha tentato di spegnere leutilizzando un estintore presente a bordo. L’incidente: dinamica e interventi L’ha avuto luogo attorno alle 19, sull’itinerario che collega Via Fasano e Cigliano, una tratta frequentemente utilizzata dai passeggeri. Mentre l’stava rientrando al deposito dopo un turno di lavoro, si è verificato unper cause ancora da determinare.

Incendio di Pozzuoli del 24 agosto - concentrazioni di diossine e furani inferiori ai valori di riferimento - Il monitoraggio è tuttora in corso. Dal monitoraggio dell’ARPAC giungono notizie confortanti; il monitoraggio andrà comunque avanti e vi terremo aggiornati In relazione all’incendio che lo scorso 24 agosto è divampato presso la Ditta ME. Ulteriori risultati verranno diffusi non appena disponibili. (Puntomagazine.it)

