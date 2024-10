Panorama.it - ?Boeing pensa allo stop dei programmi non indispensabili, rischio cessione per la divisione Spazio

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Fare meno e fare meglio” queste le parole del numero uno diKelly Ortberg, che ha così sintetizzato la ricetta che intende applicare per rimettere in ordine i conti del costruttore aerospaziale statunitense. La dichiarazione è avvenuta ieri, dopo che sono stati resi noti i pessimi numeri riguardanti il bilancio del terzo trimestre di quest’anno, chiuso con una perdita di 6,17 miliardi di dollari, la peggiore dal 2020, su ricavi per 17,8 miliardi, con un flusso di cassa risultato negativo per 1,3 miliardi. Durante la presentazione Ortberg ha evidenziato la necessità di un “cambio culturale fondamentale per integrare nuovamente la dirigenza aziendale con l’attività e con coloro che disegnano e producono i nostri prodotti”.