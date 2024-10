L’AgCom ha diffidato Dazn per le segnalazioni errate su Piracy Shield, quindi ha svelato il responsabile (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pirateria (o pezzotteria), L’AgCom ha diffidato Dazn per le segnalazioni errate su Piracy Shield Wired scrive così: E alla fine il nome è uscito. Una diffida ufficiale dell’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) contro Dazn per le segnalazioni errate su Piracy Shield, la piattaforma nazionale anti-pirateria, strutturata per oscurare in automatico entro 30 minuti dalla segnalazione gli indirizzi Ip ritenuti responsabili di trasmettere partite di calcio e altri eventi sportivi senza averne diritto. L’autorità ha deciso di giocare a carte scoperte dopo il blocco di quasi 6 ore a una content delivery network (cdn) di Google nella serata di sabato 19 ottobre, che ha comportato l’impossibilità di accedere al servizio di Google Drive. Wired aggiunge: La diffida di Agcom è anche una tutela contro eventuali ricorsi di Google. Ilnapolista.it - L’AgCom ha diffidato Dazn per le segnalazioni errate su Piracy Shield, quindi ha svelato il responsabile Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pirateria (o pezzotteria),haper lesuWired scrive così: E alla fine il nome è uscito. Una diffida ufficiale dell’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) controper lesu, la piattaforma nazionale anti-pirateria, strutturata per oscurare in automatico entro 30 minuti dalla segnalazione gli indirizzi Ip ritenuti responsabili di trasmettere partite di calcio e altri eventi sportivi senza averne diritto. L’autorità ha deciso di giocare a carte scoperte dopo il blocco di quasi 6 ore a una content delivery network (cdn) di Google nella serata di sabato 19 ottobre, che ha comportato l’impossibilità di accedere al servizio di Google Drive. Wired aggiunge: La diffida di Agcom è anche una tutela contro eventuali ricorsi di Google.

Il blocco di Google Drive per combattere il pezzotto? “È colpa di Dazn” : l’Agcom diffida la piattaforma (che ha rischiato la sospensione) - 000 IPv4, cioè domini o protocolli illegali. In sostanza, sabato, da Dazn è arrivata la segnalazione di siti pirata che trasmettevano senza averne i diritti Milan-Udinese e Juventus-Lazio. Si tratta dell’ultimo sviluppo della vicenda dello stop al servizio di archiviazione usato da migliaia di utenti privati e istituzioni solo in Italia, che sabato sera ha provocato allarme e polemiche anche da parte della politica. (Ilfattoquotidiano.it)