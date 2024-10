Al via il vertice Brics in Russia: occasione d’oro per Putin per rompere l’isolamento (Di martedì 22 ottobre 2024) Tra i temi di cui si discuterà nel vertice Brics ci sono le proposte di un'alternativa al Fim e di un aumento dell'uso delle valute nazionali negli scambi commerciali tra i Paesi membri. È previsto che si parlerà inoltre dei conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente L'articolo Al via il vertice Brics in Russia: occasione d’oro per Putin per rompere l’isolamento proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Al via il vertice Brics in Russia: occasione d’oro per Putin per rompere l’isolamento Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tra i temi di cui si discuterà nelci sono le proposte di un'alternativa al Fim e di un aumento dell'uso delle valute nazionali negli scambi commerciali tra i Paesi membri. È previsto che si parlerà inoltre dei conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente L'articolo Al via ilinperperproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vertice BRICS : Putin tutt’altro che isolato - riunisce 36 paesi - D’altronde, all’interno del BRICS, tre dei quattro fondatori originari del blocco (Brasile, India, Cina) si sono proposti come promotori di una mediazione per arrivare a un cessate-il-fuoco e a una pace nel conflitto. E anche all’interno del BRICS, una vittoria eventuale del primo potrebbe portare a un disgelo Mosca-Washington, mentre sull’asse Pechino-Washington ciò non accadrebbe e, anzi, ci ... (Ildenaro.it)

Vertice BRICS - Putin riunisce 36 paesi - Una grande vetrina per Vladimir Putin, il presidente russo che l’Occidente avrebbe voluto isolare dopo che questi ha fatto invadere dalle sue truppe l’Ucraina, che da oggi e fino a giovedì ospita il 16mo vertice annuale dei paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) a Kazan, con la partecipazione complessiva di 36 paesi e sei. (Imolaoggi.it)

A Kazan al via il vertice Brics : Putin fa la conta degli alleati per la sfida all’Occidente - A margine del summit anche l’incontro con Guterres Putin non aveva preso parte alla riunione del 2023, ospitata in Sudafrica, per non rischiare di essere arrestato dato il mandato di arresto a suo carico emesso dalla Corte penale internazionale a marzo del 2023. Tra gli incontri più attesi quelli con Xi, Modi e Erdogan In una Kazan blindata – la città ha subito più volte attacchi di droni ucraini ... (Lettera43.it)