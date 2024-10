Bergamonews.it - Pasalic-Retegui, l’Atalanta continua a vincere: 0-2 a Venezia

(Di domenica 20 ottobre 2024)riprende da dove si era fermata, si fa per dire, prima della pausa. Anon è forse la miglior prestazione della stagione, ma la Dea trova la conclusione e anche la porta con facilità. Non solo perché Mateoè in un momento in cui la tendenza è quella di essere una specie di ‘Re Mida’ e ogni pallone che tocca diventa gol o grande occasione, rendendo tutto più facile. Eccome. Non è certo l’unica nota positiva del pomeriggio del Penzo, chiuso con uno 0-2 che proietta i nerazzurri a 13 punti in classifica e per la prima volta in stagione permette di mettere in fila tre vittorie, segnando 10 gol. Un attacco ritrovato, ammesso che si fosse perso, ma anche una difesa che qualcosa concede, sì, ma alla fine il clean sheet lo porta a casa con merito. Alla faccia dell’emergenza, verrebbe da dire.